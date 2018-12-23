"Это нормально". В Apple прокомментировали ситуацию с гнущимися iPad Pro

Вице-президент Apple по аппаратному обеспечению Дэн Риччио ответил на многочисленные жалобы покупателей новых моделей iPad. Клиентов возмутило, что гаджеты, которые они достали из коробок, оказались изогнутыми.

Топ-менеджер компании назвал случаи деформации "нормальными" и заявил, что планшеты изготовлены по всем стандартам качества.

По его словам, толщина металла в последней версии iPad Pro — 400 микрон, это действительно меньше, чем у предыдущих моделей. Однако "при нормальном использовании" с новинкой ничего не случится.

Он также заверил, что небольшие искривления корпуса не влияют на работу устройства.

Как ранее писал Лайф, недавно выпущенные iPad Pro владельцы зачастую получают уже с внешними дефектами. Известный блогер продемонстрировал, насколько легко они сгибаются.