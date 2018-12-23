Во Франции на акциях протеста задержали 220 человек

Полиция во Франции задержала 220 участников массовых демонстраций "жёлтых жилетов" по всей стране. Об этом сообщает радиостанция France Info.

В МВД республики отметили, что в субботних акциях протеста приняли участие около 38 тысяч человек.

Больше всего протестующих задержано в Париже — 140 человек. Вечером демонстрации переросли в стычки с полицией. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось применить слезоточивый газ и водомёты.

Напомним, в акциях "жёлтых жилетов" в прошлую субботу французская полиция задержала 115 человек.