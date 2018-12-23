Кадыров рассказал, что не хочет быть президентом

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Кадыров рассказал, что не хочет быть президентом

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Глава Чечни Рамзан Кадыров. Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что у него нет планов становиться президентом или возглавлять какое-либо федеральное ведомство.

— Я не такого уровня человек, чтобы даже возглавить самое слабое министерство в правительстве, — сказал Кадыров в эфире телеканала "Москва 24".

Также глава Чечни добавил, что желает закончить свою карьеру, будучи руководителем региона".

Напомним, Кадыров возглавляет Чечню с 2007 года. Он переизбирался парламентом Чечни в 2011 году, а также на прямых выборах в 2016-м, где получил почти 98 процентов голосов избирателей.

Ранее Кадыров заявил, что его важнейшее достижение на посту главы Чечни — обеспечение должного уровня безопасности.

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