Экс-канцлер Германии объяснил, почему США против "Северного потока — 2"

Попытки США помешать строительству "Северного потока — 2" объясняются собственными экономическими интересами Штатов, заявил бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер.
По его мнению, в Вашингтоне быстро поняли, что российское топливо намного выгоднее для Европы.
— Они делают это не из любви к Украине, а поскольку сами хотят поставлять газ в Германию — сжиженный газ хуже по качеству и при этом дороже, чем тот, который поставляют по трубопроводу, — подчеркнул Шрёдер.
Он добавил, что Германии нужно самой решать, с кем поддерживать экономические отношения, и при всём уважении к американским партнёрам им нужно ясно дать понять, что Берлин не позволит Вашингтону диктовать себе условия.
— Иран, Китай, Россия — если так пойдёт и дальше, то нам уже ни с кем нельзя будет иметь экономические отношения, — сказал экс-канцлер.
Как ранее сообщал Лайф, Герхард Шрёдер подверг критике торговую политику США. Он заявил, что американская сторона в Германии ведёт себя как оккупант.
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