Экс-канцлер Германии объяснил, почему США против "Северного потока — 2"

Бывший германский лидер заявил, что, если страна поддастся давлению Вашингтона, очень скоро она потеряет возможность вести торговлю не только с Россией, но и вообще с кем бы то ни было. Кроме самих США, разумеется.

Попытки США помешать строительству "Северного потока — 2" объясняются собственными экономическими интересами Штатов, заявил бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер.

По его мнению, в Вашингтоне быстро поняли, что российское топливо намного выгоднее для Европы.

— Они делают это не из любви к Украине, а поскольку сами хотят поставлять газ в Германию — сжиженный газ хуже по качеству и при этом дороже, чем тот, который поставляют по трубопроводу, — подчеркнул Шрёдер.

Он добавил, что Германии нужно самой решать, с кем поддерживать экономические отношения, и при всём уважении к американским партнёрам им нужно ясно дать понять, что Берлин не позволит Вашингтону диктовать себе условия.

— Иран, Китай, Россия — если так пойдёт и дальше, то нам уже ни с кем нельзя будет иметь экономические отношения, — сказал экс-канцлер.

Как ранее сообщал Лайф, Герхард Шрёдер подверг критике торговую политику США. Он заявил, что американская сторона в Германии ведёт себя как оккупант.