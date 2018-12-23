"УАЗ-пикап" снова стал самым продаваемым в России пикапом

"УАЗ-пикап" стал самым продаваемым пикапом в России в ноябре 2018 года. Об этом сообщает агентство "Автостат".

Так, в прошлом месяце отечественный пикап приобрели 452 человека. На второе место опустился японский Toyot Hilux, его обладателями стали 364 водителя. Третье место занял Mitsubishi L200 — 327 автомобилей.

Напомним, ранее Лайф рассказал, какие пикапы являются самыми востребованными в Москве и Санкт-Петербурге.