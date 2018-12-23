Спасатели добрались до места возгорания в пермской шахте

Спасатели с шестой попытки добрались до места возгорания в шахте в Соликамском районе Пермского края, где остаются заблокированными девять человек.

Как сообщил ТАСС начальник управления по связям с общественностью "Уралкалия" Андрей Сидоров, горноспасатели "находятся недалеко от этого места", где могут быть люди.

Ранее сообщалось, что спасатели остановили спуск в шахту за 10 метров от вероятного нахождения горняков из-за высокой температуры и задымления.

Напомним, в Соликамском районе произошёл пожар. Девять человек остаются в шахте. По-прежнему с ними нет связи. Вначале сообщалось, что причиной пожара на шахте могла стать вспышка метана, однако позднее появилась новая версия — возгорание связано с проведением строительных работ.

При этом "Уралкалий" приостановил работу рудника до спасения людей. По факту пожара СК России возбудил уголовное дело.