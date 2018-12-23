CМИ: Стрельбу в Вене устроила черногорская мафия

В ресторане в центре австрийской столицы застрелили представителя криминального клана. Несколько лет назад он получил срок за убийство главаря другой банды.

Перестрелка в венском ресторане произошла из-за мафиозных разборок, пишет австрийская газета Kurier. По данным издания, жертвой инцидента стал представитель черногорского преступного клана Ковачиан.

Сообщается, что убитый 31-летний Владимир Роганович в 2009 году был осуждён за убийство главаря враждебной группировки. Через пять лет он вышел из тюрьмы, а в 2017-м снова сел за подделку документов.

В реанимации остаётся пострадавший в ходе стрельбы 22-летний Стефан В. Он тоже из Черногории.

Как ранее писал Лайф, 21 декабря неизвестный открыл огонь в ресторане "Фиглмюллер" в Вене. Вскоре появилась информация о задержании подозреваемого.