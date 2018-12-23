Крик и наручники. Самолёт пришлось развернуть из-за пьяного британца — видео

Мужчине предъявлены обвинения за нападение, угрозы и оскорбления в адрес членов экипажа, а также за пребывание на борту в нетрезвом состоянии.

Персонал самолета British Airways около часа боролся с буйным пассажиром, который кричал на весь салон. После того как его пристегнули наручниками к пассажирскому креслу, пилот решил вернуться в аэропорт Хитроу, сообщает Daily Mail.

В Сети появилось видео инцидента, на котором слышно, что пилот успокаивает пассажиров и сообщает о своём решении вернуться в аэропорт из соображений безопасности.

Полиция Лондона подтвердила, что 21-летнему Джеффри Либби предъявлены обвинения за нападение, угрозы и оскорбления в адрес членов экипажа, а также пребывание на борту в нетрезвом состоянии.

Отмечается, что пассажиры злополучного рейса всё же смогли вылететь в Даллас в тот же день, а буйного пассажира в аэропорту Хитроу встретили сотрудники полиции.