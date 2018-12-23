Цистерну с человеческими скелетами нашли в Одессе

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Цистерну с человеческими скелетами нашли в Одессе

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Фото: © Pixabay/PeterDargatz

В Одессе у частного дома откопали цистерну, в которой лежали два человеческих скелета, пишет УНН.

Сообщается, что судмедэксперты не нашли никаких следов переломов или повреждений, свидетельствующих о насильственной смерти.

Пока специалистам не удаётся определить даже пол умерших. Известно лишь, что это были взрослые люди. Кроме того, эксперты предположили, что останки пролежали в земле 15–20 лет.

Заведено уголовное дело об умышленном убийстве. Назначена дополнительная экспертиза.

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