Цистерну с человеческими скелетами нашли в Одессе

В Одессе у частного дома откопали цистерну, в которой лежали два человеческих скелета, пишет УНН.
Сообщается, что судмедэксперты не нашли никаких следов переломов или повреждений, свидетельствующих о насильственной смерти.
Пока специалистам не удаётся определить даже пол умерших. Известно лишь, что это были взрослые люди. Кроме того, эксперты предположили, что останки пролежали в земле 15–20 лет.
Заведено уголовное дело об умышленном убийстве. Назначена дополнительная экспертиза.
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