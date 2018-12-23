Черногорская автокефалия. Подгорица решила отделить церковь от Сербии

Черногория заявила о намерении добиться независимости своей церкви от Сербии. Президент республики Мило Джуканович в эфире национального телевидения выразил поддержку непризнанной Черногорской церкви.
— Я много раз говорил, что для меня лично несомненным фактом является историческая автокефальность Черногорской православной церкви, — подчеркнул он.
Джуканович добавил, что религиозной структуре предстоит проделать большую работу, чтобы поднять авторитет среди жителей страны.
Президент также пообещал, что государство поможет провести фундаментальное обновление Черногорской церкви.
Стоит отметить, что глава республики выступает за светское государство и отрицает сербско-православные корни в идеологии страны.
Черногорская церковь считается неканонической религиозной организацией. Её возглавляет самопровозглашённый "патриарх" Мираш Дедеич, которого Сербская церковь (СПЦ) лишила сана. Большинство православных в стране посещают храмы СПЦ.
Как ранее писал Лайф, в Киеве прошёл "Объединительный собор", на котором власти Украины провозгласили создание в стране новой церкви, независимой от РПЦ.
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