Тарасова назвала причину неудачи фигуристки Загитовой в произвольной программе

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова выразила мнение, что олимпийская чемпионка Алина Загитова плохо откатала произвольную программу на чемпионате России в Саранске из-за акклиматизации.

— Грешу на акклиматизацию. Только приехали — и опять коньки надевай, продыху никакого нет. Я Загитову не виню, она уже не могла собираться. Что-то разладилось, ведь эти девочки живые, они не машины, — цитирует наставника "Спорт день за днём".

Также Тарасова обратила внимание на то, что Загитова "плохо провела разминку".

По словам заслуженного тренера СССР, "будь другой день, Алина бы выехала легко".

— Потому что обладает всем — и скоростью вращения, прыжком, координацией, красотой. Смотрите, сколько соревнований она уже выиграла! — добавила Тарасова.

Напомним, на завершившемся чемпионате России по фигурному катанию считавшаяся фавориткой Загитова была первой после короткой программы, однако в произвольной спортсменка дважды упала. В итоге Загитова заняла лишь пятое место, а победа досталась 14-летней фигуристке Анне Щербаковой.