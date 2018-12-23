Президент Эстонии приедет в Россию после ратификации пограничного договора

Президент Эстонии Кертси Кальюлайд готова приехать в Россию в случае ратификации пограничного договора между странами. Об этом она сообщила в эфире телеканала ETV+.

— Я уже говорила, что в одном случае поеду совершенно точно: если будет ратифицирован наш пограничный договор. В таком случае я наверняка захотела бы поехать и поблагодарить, — сказала Кальюлайд.

Президент также отметила, что необходимо поддерживать отношения с Россией даже несмотря на санкции. По её словам, "сущность дипломатии заключается в разговоре со всеми".