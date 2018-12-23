Президент Палестины заявил о роспуске парламента страны

Попытка создать в разделённом надвое государстве правительство национального единства провалилась. Борьба сторонников Аббаса против захватившего сектор Газа движения ХАМАС продолжается.

Президент Палестины Махмуд Аббас объявил о роспуске законодательного совета страны. Он добавил, что в течение ближайших шести месяцев пройдут новые парламентские выборы. Об этом пишет агентство Maan.

Аббас подчеркнул, что решение принято на основании вердикта Конституционного суда. По словам его сторонников, это единственный способ выйти из кризиса, который возник после неудачной попытки сформировать новый кабинет министров.

Переговоры правящей умеренной партии Аббаса ФАТХ и радикального движения ХАМАС оказались безрезультатными.

На прошлых выборах в Палестинский парламент в 2006 году представители ХАМАС одержали уверенную победу. Это стало началом раскола в стране.

Год спустя радикалы устроили госпереворот и захватили контроль над сектором Газа. С тех пор Палестина фактически разделена на две части.