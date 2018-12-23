Американский посол обвинил немецкую газету в предвзятом отношении к США

Посол США в Германии Ричард Гренелл пожаловался на "антиамериканизм" немецкой газеты Der Spiegel. По его словам, журналист издания неоднократно фальсифицировал информацию, в том числе в материалах о Соединённых Штатах.

— Мы обеспокоены, что руководство Der Spiegel стимулировало создание этих сюжетов и журналисты действуют в соответствии с указаниями руководства, — говорится в письме Гренелла, отправленном в редакцию газеты.

В ответ руководство Der Spiegel подтвердило, что "один из журналистов" действительно писал фейковые статьи, и принесло извинения всем американцам, кого могло оскорбить содержание материалов.

Напомним, ранее стало известно, что сотрудник газеты Клаас Релотиус был уличён в фальсификации данных при написании статей. Журналист признался, что сам придумывал факты, а позже людей и цитаты при создании 14 материалов. Отмечается, что некоторые из них были удостоены наград и получили мировое признание.