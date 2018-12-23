Ольга Бузова призналась, что заболела в разгар новогодних корпоративов

По словам телеведущей, каждый день у неё расписан буквально по минутам — и организм не выдержал такой нагрузки.

Телеведущая Ольга Бузова рассказала своим подписчикам в "Инстаграме", что перед праздниками заболела.

Как сообщает StarHit, в предновогодние дни активность Бузовой возросла и её организм не выдержал бешеных нагрузок.

— Сейчас смою макияж, надену тёплую пижамку и буду лечиться. Мне так обидно, ведь я себя берегла, специально тепло одевалась, но организм дал сбой в самый ответственный период, когда так много съёмок и работы. Я ещё раз проверила, думаю, может, мне показалось, в общем, 39,1 у меня, — написала светская львица.

Она также поблагодарила поклонников за заботу и поддержку.

— Очень надеюсь, что завтра буду чувствовать себя намного лучше. Всё, что необходимо, делаю. Спасибо вам, мои хорошие, за заботу и за то, что переживаете. Берегите себя и своих близких, — добавила Бузова.

Ранее Лайф писал, что Ольга Бузова заняла 95-е место в топ-100 самых сексуальных женщин России.