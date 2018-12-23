Кадыров выразил уверенность, что его дети пойдут учиться в чеченский вуз

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил уверенность, что его дети будут учиться в одном из вузов республики.

— Мои мальчики поедут учиться в Грозненский нефтяной технический университет или в Чеченский государственный университет. Они настоящие, не парниковые, я уверен, что они не подведут ни меня, ни свой род, — сказал Кадыров в эфире телеканал "Москва 24".

Глава Чеченской Республики также отметил, что готов "тут же написать заявление и никогда больше не появляться в обществе", если один из его детей захочет учиться на Западе или в Европе.