Кадыров выразил уверенность, что его дети пойдут учиться в чеченский вуз

Читайте также

Кадыров выразил уверенность, что его дети пойдут учиться в чеченский вуз

3

Рамзан Кадыров. Фото: © РИА Новости/Саид Царнаев

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил уверенность, что его дети будут учиться в одном из вузов республики.

— Мои мальчики поедут учиться в Грозненский нефтяной технический университет или в Чеченский государственный университет. Они настоящие, не парниковые, я уверен, что они не подведут ни меня, ни свой род, — сказал Кадыров в эфире телеканал "Москва 24".

Глава Чеченской Республики также отметил, что готов "тут же написать заявление и никогда больше не появляться в обществе", если один из его детей захочет учиться на Западе или в Европе.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×