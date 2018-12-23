Американский боец подал в суд на Макгрегора за нападение на автобус

Боец UFC Майкл Кьеса собирается отсудить у Конора Макгрегора, напавшего на автобус с другими бойцами перед боем с Хабибом Нурмагомедовым, гонорар на общую сумму 50 миллионов долларов.

Напомним, в апреле текущего года Макгрегор напал на автобус с участниками турнира UFC 223 в Нью-Йорке. После этого инцидента американский боец получил травму и снялся с турнира, а также потерял возможность провести поединок против россиянина Хабиба Нурмагомедова.

По мнению американца, нападение на автобус ирландец спланировал как рекламу будущего боя с Нурмагомедовым. По информации TMZ, Майкл подал иск, где обращается к так называемому "Закону Сына Сэма", запрещающему любую прибыль от преступной деятельности.

Также Кьеса настаивает, что полученные Конором 50 миллионов долларов должны быть выплачены ему и пострадавшим от апрельского нападения Макгрегора.