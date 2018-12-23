Глава Прикамья: В шахте в Соликамске заблокированы жители трёх регионов

Губернатор Пермского края Максим Решетников сообщил, что в шахте в Соликамске заблокированы жители Пермского края, Башкирии и Краснодарского края.

— Девять человек оказались заблокированы в результате пожара и потом задымления. Из девяти ребят пятеро — из Пермского края, трое ребят из Башкирии, один из Краснодарского края, — написал Решетников в "Инстаграме".

Он также отметил, что руководство обозначенных регионов уже уведомлено о самом инциденте и личностях горняков.

Ранее Лайф сообщал, что в Соликамском районе произошёл пожар на глубине 340 метров, в результате чего девять человек были заблокированы в шахте. Сообщалось, что причиной пожара могла стать вспышка метана, но появилась новая версия — возгорание, вероятно, произошло в связи со строительными работами.

Спасатели совершили шесть попыток поднять людей на поверхность, но из-за высокой температуры и задымления не смогли до них добраться. По факту пожара СК РФ возбудил уголовное дело. Позже Решетников сообщил, что шансов спасти горняков нет.