Протесты "жёлтых жилетов" начались в Сербии

Таким образом оппозиция выразила протест против нападения на одного из своих сторонников.

В центре Белграда прошло антиправительственное шествие, пишет ТАСС. Сообщается, что оно объединило пять тысяч участников, многие из которых надели жёлтые жилеты. Они колонной прошли по улицам города.

Манифестанты обвинили правительство в создании атмосферы насилия после нападения на оппозиционера Борко Стефановича. Три недели назад его избили в городе Крушевац.

Кроме того, участники протестов потребовали найти и наказать виновных в убийстве политика Оливера Йовановича год назад.

Протестующие заявили, что самую масштабную акцию устроят 16 января — в день годовщины преступления.

Как ранее писал Лайф, митинги "жёлтых жилетов" охватили Францию в середине ноября. Манифестанты потребовали отмены повышения цен на топливо и отставки президента Эмманюэля Макрона. В ходе очередной демонстрации задержано 220 человек.

Аналогичные акции прошли в Португалии и Черногории.