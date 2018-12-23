Протесты "жёлтых жилетов" начались в Сербии

В центре Белграда прошло антиправительственное шествие, пишет ТАСС. Сообщается, что оно объединило пять тысяч участников, многие из которых надели жёлтые жилеты. Они колонной прошли по улицам города.
Манифестанты обвинили правительство в создании атмосферы насилия после нападения на оппозиционера Борко Стефановича. Три недели назад его избили в городе Крушевац.
Кроме того, участники протестов потребовали найти и наказать виновных в убийстве политика Оливера Йовановича год назад.
PROTEST 22.12.2018.!— Marko Dragoslavic(Operativac iz Zemuna) (@tamodaleko) December 22, 2018
Gradjani se okupljaju!
Svi prisutni gradjani su minutom cutanja odali postu smrtno nastradalima u jucerasnjoj saobracajnoj nesreci na pruznom prelazu,kod Nisa!#PočeloJe #PoČeloJe #DaSePrebrojimo #1od5miliona #STOPkrvavimkošuljama #stopkrvavimkosuljama pic.twitter.com/untnxmOede
Протестующие заявили, что самую масштабную акцию устроят 16 января — в день годовщины преступления.
Как ранее писал Лайф, митинги "жёлтых жилетов" охватили Францию в середине ноября. Манифестанты потребовали отмены повышения цен на топливо и отставки президента Эмманюэля Макрона. В ходе очередной демонстрации задержано 220 человек.
Аналогичные акции прошли в Португалии и Черногории.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени