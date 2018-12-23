Цунами смыло музыкантов и зрителей на концерте в Индонезии — видео

Читайте также

Цунами смыло музыкантов и зрителей на концерте в Индонезии — видео

507

В Сети появилось видео с концерта поп-группы Seventeen, проходившего в городе Танджунг-Лесунг. На запечатлённых кадрах волна цунами сметает концертную площадку, застав врасплох музыкантов.

Информации о состоянии участников группы пока не поступало.

Напомним, цунами произошло в Зондском проливе, который разделяет острова Ява и Суматра. Жертвами стихии стали по меньшей мере 43 человека.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×