Цунами смыло музыкантов и зрителей на концерте в Индонезии — видео

В Сети появилось видео с концерта поп-группы Seventeen, проходившего в городе Танджунг-Лесунг. На запечатлённых кадрах волна цунами сметает концертную площадку, застав врасплох музыкантов.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.— kth♥ (@HelianaBie) 23 декабря 2018 г.
semoga kita semua selalu dalam lindungan-Nya. Aamiin.#Banten #Anyer #Selatsunda #prayforanyer pic.twitter.com/pj7tP3gdLt
Информации о состоянии участников группы пока не поступало.
Напомним, цунами произошло в Зондском проливе, который разделяет острова Ява и Суматра. Жертвами стихии стали по меньшей мере 43 человека.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени