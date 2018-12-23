Не менее шести человек пострадало при пожаре в ресторане в Японии

Читайте также

Не менее шести человек пострадало при пожаре в ресторане в Японии

0

Фото: © Flickr/MIKI Yoshihito

По меньшей мере шесть человек пострадало при пожаре в непальском ресторане в японской префектуре Тотиги.

Как сообщил телеканал NHK со ссылкой на противопожарные службы, звонок о возгорании поступил в ночь на воскресенье. Звонивший рассказал, что перед тем как начался пожар, люди услышали взрыв.

Отмечается, что все шесть пострадавших — граждане Непала. Состояние одного из них оценивается как тяжёлое.

В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×