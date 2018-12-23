"Я давал ему второй шанс". Трамп прокомментировал отставку главы Пентагона

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"Я давал ему второй шанс". Трамп прокомментировал отставку главы Пентагона

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Глава Белого дома напомнил, что Джеймс Мэттис мог уйти с поста министра обороны ещё при Бараке Обаме.

Президент США Дональд Трамп заявил, что несколько лет назад вопреки возражениям окружающих оставил Джеймса Мэттиса на посту главы Пентагона.

— Когда президент Обама бесславно уволил Джима Мэттиса, я дал ему второй шанс. Некоторые думали, что я не должен был этого делать, я считал, что должен, — написал он в "Твиттере".

Он добавил, что предоставил главе Пентагона ресурсы, которых у него до этого никогда не было.

— Союзники очень важны, но не когда они извлекают выгоду из Соединённых Штатов, — заключил президент.

Как ранее писал Лайф, Трамп объявил, что Мэттис покинет должность министра обороны США в феврале. Позже стало известно, что глава Пентагона подал в отставку из-за разногласий с американским лидером.

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