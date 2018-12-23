"Я давал ему второй шанс". Трамп прокомментировал отставку главы Пентагона

Президент США Дональд Трамп заявил, что несколько лет назад вопреки возражениям окружающих оставил Джеймса Мэттиса на посту главы Пентагона.
— Когда президент Обама бесславно уволил Джима Мэттиса, я дал ему второй шанс. Некоторые думали, что я не должен был этого делать, я считал, что должен, — написал он в "Твиттере".
Он добавил, что предоставил главе Пентагона ресурсы, которых у него до этого никогда не было.
— Союзники очень важны, но не когда они извлекают выгоду из Соединённых Штатов, — заключил президент.
Как ранее писал Лайф, Трамп объявил, что Мэттис покинет должность министра обороны США в феврале. Позже стало известно, что глава Пентагона подал в отставку из-за разногласий с американским лидером.
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