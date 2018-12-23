"Позёр". Трамп оценил отставку своего спецпредставителя по борьбе с ИГИЛ

Президент США Дональд Трамп прокомментировал отставку спецпредставителя США по борьбе с ИГИЛ* Бретта Макгурка.

— Бретт Макгурк, которого я не знаю, был назначен президентом Обамой в 2015 году. Предполагалось, что он уйдёт в феврале, но он подал в отставку перед уходом. Позёр? — написал Трамп в "Твиттере".

Напомним, ранее стало известно, что Макгурк подал в отставку из-за несогласия с решением американского лидера вывести войска из Сирии.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.