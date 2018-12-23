Посольство РФ проверяет списки погибших из-за цунами в Индонезии

Российское посольство в Индонезии проверяет списки погибших в результате цунами, которое обрушилось на острова Ява и Суматра. Об этом заявил пресс-атташе дипмиссии Денис Тетюшин.

— Был направлен запрос в местные власти, ожидается ответ, были ли граждане России среди погибших, — приводит слова дипломата ТАСС.

Напомним, цунами произошло в ночь с субботы на воскресенье в Зондском проливе, разделяющем острова Ява и Суматра. По последним данным, погибло 43 человека, ещё 584 пострадали.

Ранее Лайф публиковал видеозапись, на которой видно, как волна обрушивается на концертную площадку, где в это время выступала поп-группа Seventeen.