Власти окажут помощь родным погибших в пермской шахте

Власти Пермского края окажут помощь родным горняков, погибших в шахте Соликамска. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора региона.

— Будет оказана всесторонняя помощь родным и родственникам погибших, — приводит текст сообщения ТАСС.

Напомним, пожар произошёл на глубине 340 метров, после чего девять человек оказались заблокированными без связи. По одной из версий, возгорание связано со строительными работами.

Горноспасатели неоднократно пытались поднять людей на поверхность, однако высокая температура и задымление помешали до них добраться. Позже были обнаружены тела восьми горняков. По факту пожара Следственный комитет России возбудил уголовное дело.