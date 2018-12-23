Число жертв цунами в Индонезии увеличилось до 62

В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы с применением тяжёлой техники.

Число погибших в результате цунами в Индонезии возросло до 62 человек, ранее сообщалось о 43. В списке пропавших без вести числятся уже 20 человек. Об этом сообщил представитель национального агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо.

В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы с применением тяжёлой техники.

Krakatau-triggered tsunami kills at least 62 in Indonesia, injures hundreds https://t.co/b3ABpXBcOV pic.twitter.com/MBWuXRqw9K — Reuters Top News (@Reuters) 23 декабря 2018 г.

Напомним, цунами произошло в Зондском проливе, который разделяет острова Ява и Суматра. По предварительной версии, оно было спровоцировано извержением вулкана Кракатау. Число пострадавших достигло 584 человек. Российское посольство в Индонезии проверяет списки погибших.

Ранее Лайф публиковал страшные кадры того, как цунами смыло музыкантов и зрителей на концерте.