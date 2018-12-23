Число жертв цунами в Индонезии увеличилось до 62

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Число жертв цунами в Индонезии увеличилось до 62

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В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы с применением тяжёлой техники.

Число погибших в результате цунами в Индонезии возросло до 62 человек, ранее сообщалось о 43. В списке пропавших без вести числятся уже 20 человек. Об этом сообщил представитель национального агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо.

В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы с применением тяжёлой техники.

Напомним, цунами произошло в Зондском проливе, который разделяет острова Ява и Суматра. По предварительной версии, оно было спровоцировано извержением вулкана Кракатау. Число пострадавших достигло 584 человек. Российское посольство в Индонезии проверяет списки погибших.

Ранее Лайф публиковал страшные кадры того, как цунами смыло музыкантов и зрителей на концерте.

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