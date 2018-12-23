Собянин уволил замначальника Управления ЗАГС Москвы

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Собянин уволил замначальника Управления ЗАГС Москвы

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Сергей Собянин. Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об увольнении заместителя начальника Управления ЗАГС города Москвы Оксаны Родионовой.

— Освободить Родионову Оксану Олеговну от замещаемой должности заместителя начальника Управления записи актов гражданского состояния Москвы и уволить с государственной гражданской службы Москвы, — говорится в распоряжении, опубликованном на официальном сайте столичного мэра.

В документе отмечается, что Родионова была уволена по собственной инициативе в связи с выходом на пенсию.

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