Собянин уволил замначальника Управления ЗАГС Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об увольнении заместителя начальника Управления ЗАГС города Москвы Оксаны Родионовой.
— Освободить Родионову Оксану Олеговну от замещаемой должности заместителя начальника Управления записи актов гражданского состояния Москвы и уволить с государственной гражданской службы Москвы, — говорится в распоряжении, опубликованном на официальном сайте столичного мэра.
В документе отмечается, что Родионова была уволена по собственной инициативе в связи с выходом на пенсию.
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