Японский император Акихито отмечает свой 85-й день рождения

В апреле этого года действующий император собирается отречься от правления в пользу своего старшего сына Нарухито.

Император Японии Акихито сегодня, 23 декабря, отмечает свой 85-й день рождения. День рождения императора в Стране восходящего солнца является национальным праздником. В своей речи перед народом Акихито заявил, что испытывает облегчение, не видя своей страны участником войн, сообщает Associated Press.

— Мне очень приятно, что эра Хэйсэй (девиз правления нынешнего императора) подходит к концу без войны для Японии... Важно не забывать о том, что во Второй мировой войне погибло бесчисленное количество людей, о том, что мир и процветание послевоенной Японии были построены на многочисленных жертвах и неустанных усилиях японского народа, и необходимо точно передать эту историю рождённым после войны, — обратился император.

Акихито вступил на престол в 1989 году. Его сострадание к жертвам стихийных бедствий, инвалидам и меньшинствам завоевало общественную поддержку для него и его семьи. Эксперты Associated Press говорят, что пацифистские взгляды Акихито, возможно, исходили из его опыта военного времени в детстве. Акихито было 11 лет, когда он услышал голос своего отца, объявляющий о капитуляции Японии во Второй мировой войне по радио 15 августа 1945 года.