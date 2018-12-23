В Соликамске отменили культурные мероприятия из-за гибели шахтёров

Горноспасатели шесть раз пытались добраться до предполагаемого места нахождения людей, но безуспешно.

Власти Соликамска отменили все культурно-развлекательные мероприятия 23 и 24 декабря в связи с гибелью рабочих в пермской шахте. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Напомним, накануне, 22 декабря, на строящемся стволе № 4 рудника горнорудной шахты ПАО "Уралкалий" произошло возгорание, в результате которого девять человек остались под землёй на глубине 364 метров, а связь с ними была потеряна.

Горноспасатели шесть раз пытались добраться до предполагаемого места нахождения людей, но безуспешно. Впоследствии были обнаружены тела восьми погибших. Ранее же ТАСС сообщал, что спасатели нашли тело последнего, девятого горняка, который был заблокирован на шахте в Соликамске.

По факту ЧП региональное управление СК возбудило уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлёкшее смерть трёх и более человек".