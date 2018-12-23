Спасатели ищут тело девятого рабочего, погибшего в шахте в Соликамске

Спасатели ищут тело девятого погибшего в шахте в Соликамске. Таковы уточнённые данные, которые поступили из оперативного штаба на месте ЧП, передаёт ТАСС. Ранее сообщалось, что тела всех заблокированных рабочих найдены.
— Пожар тушат, девятого ищут, — рассказали в штабе.
Напомним, 22 декабря на строящемся стволе шахты ПАО "Уралкалий" произошло задымление, после чего девять рабочих оказались заблокированы на глубине примерно 350 метров. Горноспасатели шесть раз безуспешно пытались добраться до их предполагаемого местонахождения. Позже сообщалось, что в шахте обнаружили тела восьми человек. Лайф также писал, когда тела погибших поднимут на поверхность.
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