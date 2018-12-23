"Наше общее горе". Подрядчик извинился перед семьями погибших в шахте горняков

Андрей Максимов, начальник ФГУП "УС-30" — компании, сотрудники которой погибли в шахте "Уралкалия" в Соликамске, — попросил прощения у родственников горняков.
— Я хотел бы высказать слова соболезнования семьям наших погибших в результате этой аварии работников, попросить прощения и, конечно же, сказать, что горе, которое сейчас свалилось на эти семьи, это наше общее горе, — сказал Максимов.
Он подчеркнул, что болеет душой за всё, что произошло. По словам главы ФГУП, горноспасатели сделали всё возможное для спасения шахтёров — более пяти раз спускались к месту аварии. Однако спасти рабочих не удалось.
Напомним, 22 декабря на строящемся стволе № 4 рудника горнорудной шахты ПАО "Уралкалий" произошло возгорание, в результате которого девять человек остались под землёй на глубине 364 метров. Горноспасатели шесть раз пытались добраться до предполагаемого места нахождения рабочих, но безуспешно. Впоследствии были обнаружены тела девяти погибших.
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