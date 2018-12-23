В Сенате США не смогли договориться о временном бюджете

Представители Демократической и Республиканской партий США разошлись по поводу финансирования стены на границе с Мексикой.

Верхняя палата Конгресса США не смогла договориться о временном бюджете, что означает дальнейшую приостановку работы федерального правительства. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на лидера большинства в сенате Митча Макконнела.

Отмечается, что представители Демократической и Республиканской партий США так и не смогли договориться по поводу финансирования стены на границе с Мексикой. Сенаторы вновь соберутся 27 декабря. До этого времени множество американских ведомств не будут работать. Речь идёт о Минфине, МВД, Госдепартаменте и других. Приостановка не коснётся Пентагона, Минздрава и Министерства по делам ветеранов, чьё финансирование до конца 2019 года было принято конгрессом.

Президент США Дональд Трамп решил остаться в Вашингтоне до Рождества из-за данной ситуации.