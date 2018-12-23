NASA показало астероид "бегемот", пролетевший на расстоянии 2,9 млн км от Земли

На радиолокационных изображениях агентства виден астероид длиной в 1,6 км и формой, напоминающей открытую часть стоящего в реке бегемота.

Астероид SD220, который примечателен нетипичным вращением вокруг собственной оси, в субботу, 22 декабря, пронёсся на расстоянии около 2,9 миллиона километров от Земли. Как сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), SD220 прошёл на самом близком расстоянии от нашей планеты за последние 400 лет.

В середине декабря агентство получило детальные снимки астероида — фотографии в 20 раз чётче, чем снимки этого же объекта, сделанные во время его сближения с Землёй три года назад.

— Изображения достигают беспрецедентного уровня подробностей и сравнимы с изображениями объектов, сделанными космическим аппаратом с близкого расстояния... Наиболее примечательной особенностью поверхности астероида является рубец, наполовину пересекающий одно из его окончаний. Борозда тянется около 100 м. Многочисленные яркие светлые пятна видны на изображениях и могут быть отражением валунов, — рассказал Лэнс Беннер из Лаборатории реактивного движения NASA в калифорнийской Пасадине.

Астероид был открыт 29 сентября 2003 года астрономами из ныне закрытой обсерватории NASA во Флагстаффе в штате Аризона. Тогда эксперты квалифицировали SD220 как потенциально опасный объект из-за его размера и свойства сближаться с орбитой Земли. Новые данные вообще исключают возможность столкновения этого астероида с нашей планетой в будущем.

Ранее NASA опубликовало видео вращения астероида Бенну, который в агентстве назвали самым опасным для Земли.