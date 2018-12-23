В Кемеровской области ищут людей, провалившихся под лёд на снегоходе

На Беловском водохранилище в Кемеровской области под лёд ушёл снегоход с пассажирами, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

— В ночь на воскресенье на Беловском водохранилище в районе села Менчереп в Беловском районе под лёд провалился снегоход с людьми: один 28-летний пассажир выплыл, двоих — водителя и ещё одного пассажира — ищут, — цитирует агентство сотрудника экстренных служб.

Поиски ведёт Кемеровская областная поисково-спасательная служба, для обследования дна водохранилища в месте инцидента планируется задействовать эхолот.

Ранее Лайф рассказывал, что в этом ноябре в Ханты-Мансийском автономном округе под лёд на переправе ушла более тяжёлая техника — трактор. А неделю назад в полынье на реке Амур в Хабаровском крае утонул автомобиль.