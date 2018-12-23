Путин поздравил императора Японии Акихито с 85-летием

Президент РФ Владимир Путин поздравил японского императора Акихито с 85-м днём рождения. Телеграмма по случаю юбилея монарха опубликована на сайте Кремля.
— Хотел бы выразить уверенность, что российско-японские отношения будут и впредь развиваться на благо наших народов и в интересах обеспечения безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, — подчеркнул Путин.
Глава государства также поздравил Акихито с наступающим Новым годом и пожелал ему и членам императорской семьи доброго здоровья и благополучия, а всем гражданам Страны восходящего солнца — счастья и процветания.
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