Путин поздравил императора Японии Акихито с 85-летием

Российский лидер пожелал Его величеству и членам его семьи доброго здоровья и благополучия.

Президент РФ Владимир Путин поздравил японского императора Акихито с 85-м днём рождения. Телеграмма по случаю юбилея монарха опубликована на сайте Кремля.

— Хотел бы выразить уверенность, что российско-японские отношения будут и впредь развиваться на благо наших народов и в интересах обеспечения безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, — подчеркнул Путин.

Глава государства также поздравил Акихито с наступающим Новым годом и пожелал ему и членам императорской семьи доброго здоровья и благополучия, а всем гражданам Страны восходящего солнца — счастья и процветания.