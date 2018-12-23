Путин поручил оказать помощь семьям погибших рабочих в пермской шахте

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Путин поручил оказать помощь семьям погибших рабочих в пермской шахте

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Владимир Путин. Фото: ©РИА Новости/Михаил Климентьев

Президент также отметил необходимость максимально объективно и всесторонне изучить обстоятельства и причины трагедии.

Президент России Владимир Путин поручил оказать помощь семьям рабочих, погибших в шахте в Соликамске. Об этом рассказал журналистам губернатор Пермского края Максим Решетников.

— Звонил президент сегодня утром, запрашивал отчёт по ситуации, детально ему рассказал, как развивались события, — сообщил глава региона, добавив, что накануне, пока шла спасательная операция, президент всё время получал актуальную информацию.

Как отметил Решетников, Путин дал два основных поручения: оказать максимальную помощь родным и близким, а также максимально объективно и всесторонне изучить обстоятельства и причины трагедии.

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