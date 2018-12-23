Макрон пригрозил жёсткими мерами участникам погромов во Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон анонсировал жёсткие меры в отношении тех лиц, которые устраивали погромы во время манифестаций "жёлтых жилетов". Такое заявление он сделал вечером в субботу.
— Французской юстицией будут приняты очень жёсткие меры в отношении правонарушителей, — цитирует Макрона BFMTV.
Глава государства призвал добиться примирения и ликвидировать разногласия. По мнению Макрона, Франция сейчас нуждается в общем согласии, единстве, совместном продвижении к важным коллективным целям.
Ранее сообщалось о задержании 220 участников массовых демонстраций "жёлтых жилетов" во Франции. Для разгона протестующих полицейским пришлось применить слезоточивый газ.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени