Приход канонической церкви Львовской области перешёл из УПЦ в "новую церковь"

Ранее "новая церковь" на Украине рассказала о переходе в её состав ещё трёх приходов УПЦ в Винницкой области.

Приход святых апостолов Петра и Павла города Жолква во Львовской области вышел из канонической украинской церкви и перешёл в "новую церковь", об этом сообщил в "Фейсбуке" настоятель храма Львовской епархии УПЦ архимандрит Маркиан Каюмов.

Ранее "новая церковь" на Украине рассказала о переходе в её состав ещё трех приходов канонической Украинской православной церкви в Винницкой области.

Как сообщал Лайф, в Киеве прошёл "объединительный" собор, посвящённый созданию на Украине новой автокефальной церкви под эгидой Константинопольского патриархата. В РПЦ этот собор осудили.