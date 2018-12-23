Приход канонической церкви Львовской области перешёл из УПЦ в "новую церковь"

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Приход канонической церкви Львовской области перешёл из УПЦ в "новую церковь"

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Фото: ©РИА Новости

Ранее "новая церковь" на Украине рассказала о переходе в её состав ещё трёх приходов УПЦ в Винницкой области.

Приход святых апостолов Петра и Павла города Жолква во Львовской области вышел из канонической украинской церкви и перешёл в "новую церковь", об этом сообщил в "Фейсбуке" настоятель храма Львовской епархии УПЦ архимандрит Маркиан Каюмов.

Ранее "новая церковь" на Украине рассказала о переходе в её состав ещё трех приходов канонической Украинской православной церкви в Винницкой области.

Как сообщал Лайф, в Киеве прошёл "объединительный" собор, посвящённый созданию на Украине новой автокефальной церкви под эгидой Константинопольского патриархата. В РПЦ этот собор осудили.

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