Прокуратура начала проверку по факту гибели горняков на шахте Соликамска

В надзорном ведомстве выясняют, соблюдалась ли техника безопасности во время работ на объекте.

Прокуратура Пермского края начала проверки по факту гибели девяти рабочих при задымлении на шахте "Уралкалия" в Соликамске. Об этом сообщила представитель ведомства Юлия Гайнанова.

— Представители прокуратуры проводят проверку соблюдения техники безопасности при производстве работ на шахте в Соликамске, но основной охват будет в рамках расследования уголовного дела, возбуждённого следственными органами, — пояснила Гайнанова.

В надзорном ведомстве заявили о намерении установить причины трагедии, запросить документы и оценить действия руководства компаний, включая подрядчика — ФГУП "УС-30".

Напомним, 22 декабря на строящемся стволе № 4 рудника горнорудной шахты ПАО "Уралкалий" произошло возгорание, в результате чего девять человек остались под землёй на глубине 364 метров. Горноспасатели шесть раз пытались добраться до предполагаемого места нахождения рабочих, но безуспешно. Впоследствии были обнаружены тела девяти погибших. По факту ЧП Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.