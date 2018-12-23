Путин выразил соболезнования президенту Индонезии в связи с жертвами цунами

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Путин выразил соболезнования президенту Индонезии в связи с жертвами цунами

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Президент России передал слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индонезии Джоко Видодо в связи с жертвами цунами. Как ранее сообщалось, на текущий момент известно как минимум о 168 погибших.

— В России разделяют скорбь дружественного народа Индонезии, — говорится в телеграмме российского лидера, которая была опубликована на сайте Кремля. — Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

<p>Фото: © Twitter/<a href="https://twitter.com/Waqtnewstv" target="_blank">Waqt News</a></p>

Напомним, стихия в Зондском проливе могла возникнуть из-за недавнего извержения вулкана Анак-Кракатау. Как писал Лайф, пострадавшими сейчас числится примерно 450 человек, ещё порядка 30 считаются пропавшими без вести.

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