Путин выразил соболезнования президенту Индонезии в связи с жертвами цунами

Президент России передал слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индонезии Джоко Видодо в связи с жертвами цунами. Как ранее сообщалось, на текущий момент известно как минимум о 168 погибших.

— В России разделяют скорбь дружественного народа Индонезии, — говорится в телеграмме российского лидера, которая была опубликована на сайте Кремля. — Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Напомним, стихия в Зондском проливе могла возникнуть из-за недавнего извержения вулкана Анак-Кракатау. Как писал Лайф, пострадавшими сейчас числится примерно 450 человек, ещё порядка 30 считаются пропавшими без вести.