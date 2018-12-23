В Минобороны РФ назвали преимущества Ту-160 над американским B-1B

Бомбардировщик Ту-160 — самый крупный и самый мощный сверхзвуковой самолёт в истории военной авиации.

Минобороны сравнило характеристики российского стратегического бомбардировщика Ту-160 и американского самолёта B1-B. Ту-160 превосходит американский бомбардировщик по многим характеристикам, в частности по максимальной боевой нагрузке (45 тонн против 34), максимальной скорости (2230 километров в час против 1300) и боевому радиусу (7300 километров против 5543), следует из инфографики ведомства, опубликованной на сайте телеканала "Звезда".

Бомбардировщик Ту-160 — самый крупный и самый мощный сверхзвуковой самолёт в истории военной авиации. Также он признан самым тяжёлым боевым воздушным судном. Впервые Ту-160 был применён в боевых условиях во время операции ВКС в Сирии. На вооружении самолёт стоит с 1987 года.

Американский стратегический бомбардировщик B-1 Lancer создавался как носитель ядерных вооружений, но позже его стали оснащать обычным оружием. Такие самолёты использовали во время операции НАТО в Югославии, а также операций США в Афганистане и Ираке.

Ранее российские Ту-160 провели десятичасовой полёт над Карибским морем.