"Пустышка". В Крыму оценили принятую Генассамблеей ООН резолюцию по полуострову

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара отреагировал на принятие Генассамблеей ООН предложенной Украиной резолюции по нарушению прав человека на полуострове.
По его мнению, подобные решения показывают, что организация под влиянием Вашингтона и Киева стала "площадкой игры в одни ворота". парламентарий считает, что принятие подобных резолюций дискредитирует такую влиятельную международную площадку, "которая, наоборот, должна быть примером объективности с точки зрения происходящих там процессов".
— Да, резолюции принимаются, но если суммировать количество проголосовавших против и воздержавшихся, то большинство стран мира осознают, что всё это пустышки, — сказал Ганжара в интервью RT.
Ранее Генассамблея ООН приняла резолюцию по нарушению прав человека в Крыму, которую поддержали 65 государств. Большинство — 70 стран — воздержалось, а 27 проголосовали против. При этом пятый бюджетный комитет организации отказался выделять средства на реализацию резолюции.
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