Онкобольной пациент погиб при пожаре в новосибирской больнице

Из горящего здания спасателями было эвакуировано 40 человек, 12 из которых лежачие больные.

Онкобольной пациент погиб при пожаре в хирургическом отделении городской больницы Новосибирска. Как сообщили в региональном управлении МЧС России, мужчина находился в палате, где произошло возгорание.

— В результате пожара огнём повреждены постельные принадлежности и мебель, палата закопчена по всей площади. Из хирургического отделения сотрудниками подразделений пожарной охраны было эвакуировано 40 человек, из них 12 человек лежачих больных, — пояснили в ведомстве.

В палате на третьем этаже, где, предположительно, и произошло возгорание, лежал единственный пациент. У мужчины был диагноз "разлагающийся рак в последней стадии". Пожар был ликвидирован через 10 минут, однако пациент уже погиб. По неофициальным данным, не исключается версия поджога.

Областное управление СКР и региональное Министерство здравоохранения начали проверку по факту трагедии.