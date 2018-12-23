Российские дипломаты выясняют обстоятельства задержания россиянина в Норвегии

В попытке ограбления полиция подозревает 29-летнего россиянина, сейчас он арестован.

Генконсульство России в Норвегии уточняет обстоятельства задержания на Шпицбергене гражданина РФ по подозрению в ограблении банка, сообщается на странице МИД России в фейсбуке.

— Генконсульство России на Шпицбергене выясняет обстоятельства, связанные с задержанием предположительно российского гражданина в связи с вооружённым ограблением банка в Лонгиербюене, — говорится в сообщении.

Напомним, на Шпицбергене впервые попытались ограбить банк. В попытке ограбления полиция подозревает 29-летнего россиянина, сейчас он арестован.