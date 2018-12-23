Число погибших в результате цунами в Индонезии возросло до 222

Число жертв цунами в Индонезии возросло до 222. Об этом сообщает AFP со ссылкой на местные власти. Ранее сообщалось о 168 погибших и более 700 пострадавших.
Кроме того, порядка 30 человек числились пропавшими без вести.
222 perish in Indonesia tsunami https://t.co/iVRb6d6hUt #Indonesia pic.twitter.com/eftNqkAOPl— The Gulf Today (@thegulftoday) 23 декабря 2018 г.
Как писал Лайф, цунами произошло в Зондском проливе, разделяющем острова Ява и Суматра. Стихия могла возникнуть из-за недавнего извержения вулкана Анак-Кракатау.
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