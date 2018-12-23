Число погибших в результате цунами в Индонезии возросло до 222

Как сообщалось, стихия могла возникнуть из-за недавнего извержения вулкана Анак-Кракатау.

Число жертв цунами в Индонезии возросло до 222. Об этом сообщает AFP со ссылкой на местные власти. Ранее сообщалось о 168 погибших и более 700 пострадавших.

Кроме того, порядка 30 человек числились пропавшими без вести.

Как писал Лайф, цунами произошло в Зондском проливе, разделяющем острова Ява и Суматра. Стихия могла возникнуть из-за недавнего извержения вулкана Анак-Кракатау.