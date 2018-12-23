Косачёв увидел в последнем голосовании ООН по Крыму "тенденцию на отрезвление"

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Косачёв увидел в последнем голосовании ООН по Крыму "тенденцию на отрезвление"

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Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

По словам Константина Косачёва, участники Генассамблеи ООН просто "поставили галочки" и пошли дальше. А принятая резолюция никак не отразится на жизни граждан в Крыму.

В голосовании Генеральной ассамблеи ООН, которая приняла днём ранее предложенную Киевом резолюцию "о нарушениях прав человека" в Крыму председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв увидел "тенденцию на отрезвление", о чём сообщает ТАСС.

— Смотр "всей русофобской рати" не особо удался: за украинскую "агитку" высказались 65 стран, против — 27, еще 70 воздержались. В 2016 и 2017 годах за аналогичную резолюцию голосовали 70 стран, против — 26, а воздерживались 77 и 76 соответственно. Тенденция на отрезвление налицо, — рассказал парламентарий агенству.

Представитель России на Генассамблее заявил, что резолюция чрезвычайно политизирована, основана на недостоверной и сфальсифицированной информации, а принятый документ он назвал "фальшивым и антироссийским".

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