Косачёв увидел в последнем голосовании ООН по Крыму "тенденцию на отрезвление"

По словам Константина Косачёва, участники Генассамблеи ООН просто "поставили галочки" и пошли дальше. А принятая резолюция никак не отразится на жизни граждан в Крыму.

В голосовании Генеральной ассамблеи ООН, которая приняла днём ранее предложенную Киевом резолюцию "о нарушениях прав человека" в Крыму председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв увидел "тенденцию на отрезвление", о чём сообщает ТАСС.

— Смотр "всей русофобской рати" не особо удался: за украинскую "агитку" высказались 65 стран, против — 27, еще 70 воздержались. В 2016 и 2017 годах за аналогичную резолюцию голосовали 70 стран, против — 26, а воздерживались 77 и 76 соответственно. Тенденция на отрезвление налицо, — рассказал парламентарий агенству.

Представитель России на Генассамблее заявил, что резолюция чрезвычайно политизирована, основана на недостоверной и сфальсифицированной информации, а принятый документ он назвал "фальшивым и антироссийским".