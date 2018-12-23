Управление по обеспечению конституционных прав займётся миграционными вопросами

Управление Администрации Президента РФ по обеспечению конституционных прав граждан будет заниматься обеспечением деятельности президента РФ по вопросам государственной миграционной политики. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин, он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно опубликованному документу, руководитель Администрации Президента России в течение месяца должен утвердить структуру, штатное расписание управления и предупредить работников управления о возможном увольнении из-за организационно-штатных мероприятий.
Орган, созданный на основе предыдущего управления, помимо своих основных вопросов будет заниматься консультацией и помощью комиссиям по вопросам помилования в РФ, рассмотрением обращений граждан и организаций и другими вопросами, относящимися к его компетенции.
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