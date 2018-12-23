Посольство РФ: В результате цунами в Индонезии россияне не пострадали

Места, где бушевала стихия, непопулярны у иностранцев, туда в основном ездят местные туристы.

Среди погибших и пострадавших в результате цунами на островах Суматра и Ява нет граждан России, рассказали власти Индонезии. Эта информация поступила в распоряжение Посольства РФ в Джакарте.

— Согласно последним данным, россиян среди погибших и пострадавших нет, — приводит слова официального представителя дипмиссии Дениса Тетюшина ТАСС.

Также он отметил, что места, где бушевала стихия, непопулярны у иностранцев, туда в основном ездят местные туристы.

Напомним, число погибших в результате цунами в Индонезии возросло до 222. Как писал Лайф, стихийное бедствие произошло в Зондском проливе, разделяющем острова Ява и Суматра. Цунами могло возникнуть из-за недавнего извержения вулкана Анак-Кракатау.