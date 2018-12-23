Порошенко уравнял украинских нацистов в правах с ветеранами ВОВ

Перечисленные категории граждан Незалежной получат те же соцгарантии, что и участники боевых действий.

Президент Украины Пётр Порошенко приравнял участников националистических организаций ОУН* и УПА* к ветеранам Великой Отечественной войны и признал их борцами за независимость страны. Соответствующие поправки в Закон "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" размещены на сайте Рады.

Согласно документу, усилена соцзащита перечисленных категорий граждан Незалежной. Националисты получат те же государственные соцгарантии, что и участники боевых действий, включая льготы на оплату услуг ЖКХ и проезд в общественном транспорте.

Как замечается в законе, подписанном Порошенко 22 декабря, общее количество людей, которые в настоящий момент проживают на территории страны и ранее входили в ОУН и УПА, составляет примерно 1201 человек.

* Действия организаций запрещены на территории РФ Верховным судом.