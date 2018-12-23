В МЧС раскрыли подробности пожара в пермской шахте

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В МЧС раскрыли подробности пожара в пермской шахте

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Фото: ©РИА Новости/Павел Лисицын

Девять погибших рабочих находились на том же уровне, на котором произошло возгорание.

Начальник пермского главка МЧС Андрей Бабинцев рассказал некоторые детали о трагедии в шахте в Соликамске, где погибло девять человек. Горение, как он отметил, происходило на глубине 362 метра при глубине всей шахты в 500 метров. Сами же рабочие находились на том же уровне.

— Все усилия были направлены для спасения их жизни и здоровья, но, к сожалению, все девять обнаружены без признаков жизни, — сказал Бабинцев, добавив, что всего для их спасения было задействовано 162 человека и 38 единиц техники.

Как ранее писал Лайф, рабочие оказались заблокированными под землёй без связи. По факту произошедшего СКР возбудил уголовное дело, в рамках которого задержано четыре человека.

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